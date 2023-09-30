Пётр Ян сообщил о травме глаза

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян сообщил в социальных сетях о травме глаза. Боец опубликовал видео из больницы, приложив фото с травмой.

«Друзья, всё под контролем, я на базе», — сказал Ян.

Фото: из личного архива Петра Яна

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на турнире UFC Fight Night 221, Ян проиграл единогласным судейским решением грузину Мерабу Двалишвили. Поражение стало для 30-летнего россиянина четвёртым в последних пяти боях.

В марте 2021 года Ян уступил дисквалификацией американцу Алджамейну Стерлингу, лишившись титула. Реванш состоялся спустя год, и на этот раз россиянин проиграл раздельным решением. Ян вернулся в клетку в октябре, сразившись со звёздным американским проспектом Шоном О’Мэлли, и по итогам трёх раундов снова проиграл раздельным решением.