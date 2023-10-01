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Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO

Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO
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Австралийский боец с русскими корнями Тим Цзю без боя стал чемпионом мира по версии WBO в первом полусреднем весе. Предыдущий обладатель титула Джермелл Чарло был лишен титула WBO, потому что отказался драться с Цзю и принял бой с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом.

Поединок между Чарло и Альваресом продлился все 12 раундов и завершился победой мексиканца единогласным решением судей. Таким образом, Сауль Альварес сохранил титулы IBF, WBA, WBC и WBO во второй средней весовой категории.

Недавно сам Цзю спрогнозировал победу Канело в данном поединке.

«Канело будет доминировать. Думаю, всё закончится нокаутом. Просто за счёт физической силы, IQ и опыта Альвареса. Ожидаю, что эти три фактора сыграют большую роль в этом бою».

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