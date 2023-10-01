Тищенко оценил перспективы Гассиева после поражения от Валлина

Российский боксёр, двукратный победитель олимпийских игр Егор Тищенко рассказал, чего ожидать Мурату Гассиеву, проигравшего в поединке против шведского боксёра Отто Валлина.

«Будет непросто, конечно. Нужны бои. Подходить плавно, но не настолько. У него все бои были быстрыми. На них ты особенно не вырастешь, они не конкурентные. Когда ты дерёшься с соперниками, которые никакого сопротивления не оказывают, роста нет.

При этом у Мурата нету поражения нокаутами, разгромных. Он ещё может посоперничать», — сказал Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Гассиев провёл 32 поединка в своей профессиональной карьере. Бой против Валлина стал для него вторым проигранным после поединка с украинцем Александром Усиком в 2018 году. Отметим, что оба поединка были програны судейскими решениями.