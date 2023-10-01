Бабанин отреагировал на поражение Гассиева в бою с Валлином

Известный боксёр Максим Бабанин поделился мнением о поражении россиянина Мурата Гассиева в бою со шведом Отто Валлином.

«Удивился, что Мурат проиграл. Я видел, что Гассиев набрал хорошую форму. Думал, что закончит досрочно. Перспективы? Это работа промоутеров, команды. Может быть, ему дадут ещё один шанс, чтобы побороться за титул. Когда ты проигрываешь, сразу отодвигаешься на второй план», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, Валлин победил Гассиева раздельным решением судей (115-113, 111-117, 115-113).

Отметим, что Валлин отказался пожимать руку Гассиеву на взвешивании перед боем, при этом Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) никак не будет наказывать Валлина за этот поступок, так как подобные вещи не считаются нарушением.