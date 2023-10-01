Владимир Мышев рассказал, засудили ли Мурата Гассиева в бою с Отто Валлином

Боксёр Владимир Мышев поделился мнением о судейском решении в поединке россиянина Мурата Гассиева и шведа Отто Валлина.

«Не могу сказать, что решение судей удивило. Считаю, что оно, в принципе, справедливое. Но бой близкий, в таком поединке победу могли отдать в любую сторону. Валлин в послематчевом интервью сказал, что переживал при оглашении результата, особенно когда сказали, что решение раздельное. Не могу согласиться, что Гассиева засудили. Всё-таки в близком бою победу могли отдать в любую сторону. Засудили – это когда поединок очевидный, но победу отдают другому боксёру. От Гассиева ждали больше, чем у него получилось. Пенять на судей не стоит.

Трудно сравнивать этот бой с поединком против Усика. У Гассиева были травмы, набор веса и много других событий, которые сказываются на физическом и ментальном состоянии. До Валлина он проводил поединки не с такими конкурентными соперниками, не мог проверить себя и понять, правильно ли двигается. Первая проверка с серьёзным оппонентом стала неудачной», – приводит слова Мышева «РБ Спорт»

Напомним, Валлин победил Гассиева раздельным решением (115-113, 111-117, 115-113).