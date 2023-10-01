Сауль Альварес высказался о бое с Кроуфордом после победы над Чарло

Бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес высказался о возможности поединка с непобеждённым американцем Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO).

«Если в этом поединке будет смысл, то вперёд. Однако сейчас бой с Теренсом Кроуфордом не имеет смысла. Я только что одержал победу, позвольте мне насладиться ей», — приводит слова Альвареса DAZN.

Теренсу Кроуфорду 36 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг).

30 июля 2023 года Кроуфорд досрочно остановил в девятом раунде соотечественника Эррола Спенса и стал абсолютным чемпионом в полусреднем весе (до 66,7 кг). Всего на счету американца 40 побед (31 – нокаутом) и ни одного поражения.