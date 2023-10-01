Шон О’Мэлли заявил, что больше не выступит в 2023 году

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли заявил, что, несмотря на своё желание вернуться в клетку организации в декабре, он больше не выступит в 2023 году.

«Я и вправду очень хотел подраться в декабре. Я вызвал Чито [Марлона Веру], но затем поговорил с UFC, и у них уже был свой план. Они пытались свести Колби и Леона. Я спросил, и они хотят, чтобы я возглавил своё шоу, и это чертовски круто. У меня нет проблем с этим.

Насколько я понимаю, UFC 300 состоится в апреле. Там будет классный кард, но, опять же, мне не дадут главный бой. Думаю, я выступлю раньше», — сказал О’Мэлли в подкасте Джо Рогана.

Напомним, О’Мэлли завоевал титул в августе, на UFC 292 досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.