Теренс Кроуфорд оценил победу Альвареса над Чарло

Абсолютный чемпион мира в полусреднем весе (до 66,7 кг) и лидер рейтинга pound-for-pound Теренс Кроуфорд прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением.

«Поздравления Канело, ты заставил льва выглядеть похожим на львёнка», — написал Кроуфорд в социальных сетях.

Победа над Чарло стала для 33-летнего Альвареса 60-й в профессиональной карьере. Всего на счету мексиканца 22 поединка против действующих/бывших чемпионов мира, из которых в 19 он одержал победу.

Ранее в интервью Альварес высказался о возможности боя с Кроуфордом.