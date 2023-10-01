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«Он вернулся». Рой Джонс отреагировал на победу Канело в бою с Чарло

«Он вернулся». Рой Джонс отреагировал на победу Канело в бою с Чарло
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Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный Рой Джонс-младший прокомментировал победу звёздного мексиканца Сауля Альвареса над американцем Джермеллом Чарло.

Напомним, поединок бойцов состоялся сегодня, 1 октября, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Альвареса единогласным судейским решением (118-109, 118-109, 119-108).

«Канело выступил великолепно. Он доказал, что вернулся. Многие списали его, но он пока не готов считаться таковым.

В боксе после поражения бойца отравляют на пенсию, но это не так работает. Пока боксёр не выдохся, он способен соревноваться. Канело показал, что является одним из элитных бойцов во втором среднем весе», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

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