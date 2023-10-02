«Он слишком высокомерный». Чимаев рассказал, почему отписался от Хейни в соцсетях

Популярный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев рассказал, почему принял решение отписаться от американского боксёра Девина Хейни в социальных сетях.

«Да, мы с Хейни общались, но я отписался от него. Он высокомерный слишком. Сказал: «Белому пацану для меня непростительно проиграть». Это было расистски.

Если я скажу, что чёрному не проиграю, весь мир будет говорить, что Хамзат чёрных не любит. Чёрный или белый – какая разница? Мы все одинаковые. Когда чёрный такое говорит, ничего страшного, но если я об этом скажу, весь мир будет об этом говорить. А у меня и чёрные, и белые друзья – мне без разницы», — сказал Чимаев в интервью Нурлану Сабурову.

Хамзат Чимаев прослезился во время общения с девочкой-сиротой: