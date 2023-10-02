Майк Тайсон обратился к Тайсону Фьюри перед его поединком с Фрэнсисом Нганну

Легендарный боксёр Майк Тайсон, подготавливающий бывшего чемпиона UFC камерунца Фрэнсиса Нганну к боксёрскому матчу с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, обратился к британцу в преддверии поединка.

«Эй, удачи тебе, брат. Усердно тренируйся, потому что тебе предстоит тяжёлый вечер!» — сказал Тайсон в интервью ES News.

Бой Фрэнсиса Нганну и Тайсона Фьюри назначен на 28 октября 2023 года, местом проведения 10-раундового боксёрского поединка станет столица Саудовской Аравии, город Эр-Рияд. Для Фрэнсиса Нганну этот бой станет дебютом на боксёрском ринге.

Напомним, ранее Фрэнсис Нганну разорвал контракт с UFC, а после этого подписал соглашение с промоушеном PFL.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну впервые лицом к лицу: