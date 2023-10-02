Рой Джонс оценил шансы Кроуфорда в бою с Канело

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, легендарный американец Рой Джонс-младший высказался о потенциальном бое между действующим лидером рейтинга pound-for-pound соотечественником Теренсом Кроуфордом (40-0, 31 KO) и мексиканцем Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO).

«Думаю, Канело всё-таки большой для Кроуфорда. Я не уверен в этом на сто процентов, потому что у Кроуфорда есть удар, и он быстр. Но в последнем бою Канело показал, что он большой.

Я бы предпочёл увидеть Чарло против Кроуфорда. Если он хорошо выступит против Чарло, тогда захочется увидеть, как он сразится с Канело. Хотелось бы, чтобы Кроуфорд доказал, что способен доминировать в первом среднем весе», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.