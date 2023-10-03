Веласкес получил разрешение суда на то, чтобы присутствовать на поединке Нурмагомедова

Бывший двукратный чемпион UFC в тяжёлом весе американец Кейн Веласкес получил специальное разрешение суда на то, чтобы присутствовать на поединке Усмана Нурмагомедова на Bellator 300 в качестве углового.

Напомним, в своём последнем поединке, который состоялся на турнире Bellator 288, 24-летний Нурмагомедов встречался с бразильцем Патрики Фрейре. Бой продлился всю дистанцию и завершился победой Усмана единогласным решением судей.

9 ноября Кейна Веласкеса освободили из-под стражи под залог размером в $ 1 млн. При этом боец должен находиться дома, а на ногу ему надет специальный браслет, который фиксирует его местоположение. Покидать дом Кейн может только в том случае, если ему требуется медицинская помощь. В остальных случаях нужно получать разрешение суда.

Усман Нурмагомедов показал спарринг с легендарным Кейном Веласкесом: