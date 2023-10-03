Чжилэй назвал фаворита в бою Фьюри — Усик

Китайский боксёр, временный чемпион в супертяжёлом весе по версии WBO Чжан Чжилэй дал свой прогноз на предстоящий поединок между британцем Тайсоном Фьюри и украинцем Александром Усиком.

«У Усика много боксёрских навыков, а его мастерство невероятно. Но Тайсон Фьюри имеет преимущество во всём, что только можно назвать. Рост, размах рук, контроль дистанции и плавность движений. На мой взгляд, Фьюри победит. Но посмотрим, как всё будет», — приводит слова Чжилэя ProBox TV.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце этого года или в начале следующего. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.