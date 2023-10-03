Усман Нурмагомедов рассказал, как в детстве проходили его тренировки с Абдулманапом

Чемпион Bellator в лёгком весе (до 70 кг) россиянин Усман Нурмагомедов рассказал о своих детских тренировках со знаменитым тренером Абдулманапом Нурмагомедовым.

«Дядя Манап каждый раз, когда приходил к нам, он сразу загонял Умара и меня на турник: «Давай, кто больше сделает». Отжимания, прыжки. Сразу проверял наши физические данные, а потом говорил отцу, что кому надо добавить. «Тренируй детей». У нас всегда так в детстве. У меня сейчас маленькие племянники, если их вижу, тоже заставляю делать прыжки, отжимания, подтягивания на турнике», — приводит слова Усмана «Матч ТВ».

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