Соннен ответил Рогану, который сказал, что Волкановски победил Махачева

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен не согласился с мнением комментатора UFC Джо Рогана, который считает, что австралиец Алекс Волкановски победил в поединке с россиянином Исламом Махачевым, который состоялся на турнире UFC 284 в феврале этого года. Напомним, ту победу Махачев одержал единогласным судейским решением.

«Мы должны уважать действующие рейтинги и очный поединок. Я по-прежнему тоже считаю, что Волкановски — лучший вне весовых категорий. Это был близкий бой. Надо отдать должное Волкановски. Несмотря на то, что он проиграл, он был конкурентоспособным, он выиграл у Ислама больше раундов, чем все его предыдущие соперники.

Но я не думаю, что многие люди поддерживают Рогана, который говорит о том, что могло бы случиться. Не понимаю, зачем это обсуждать», — сказал Соннен в видео на своём YouTube-канале.