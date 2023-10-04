Вице-президент АСА: волнение за Чимаева есть, потому что он дерётся не в своей категории

Вице-президент лиги ACA Асланбек Бадаев поделился ожиданиями от поединка, в котором примут участие бойцы смешанных единоборств Хамзат Чимаев и Пауло Коста.

«Волнение за Хамзата есть, потому что он дерётся в не совсем привычном для себя весе. Да, он проводил поединки в среднем дивизионе.

Но мне казалось, что структура его тела и строение кости больше подходит для полусреднего веса. Но говорят, что весогонка у Хамзата стала невыносимой.

Наверно, правильно, что он перешёл на категорию выше, так как сохранится мощь и энергия. Но Коста тяжелее и мощнее на вид. Он опасный соперник», – приводит слова Бадаева Metaratings.

Напомним, поединок между Чимаевым и бразильцем Пауло Костой пройдёт в ночь с 21 на 22 октября. Бой состоится на турнире UFC 294, который будет проведён в Абу-Даби (ОАЭ). Всего на счету Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. В своём последнем бою он победил американца Кевина Холланда.

Кадыров показал кулон с изображением Чимаева в своём авто: