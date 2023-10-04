Фьюри попросил помощь в подготовке к Усику у непобеждённого чемпиона мира

Чемпион мира по версии IBF в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) австралиец Джай Опетайя (23-0, 18 KO) сообщил, что команда британца Тайсона Фьюри предложила ему работу в качестве спарринг-партнёра.

«Тайсон Фьюри уже связался с нами. Он написал моему тренеру. Я был близок к тому, чтобы согласиться, но затем бой [с Усиком] отменили. Это сумасшедший опыт, и я с нетерпением ожидаю возможности сделать нечто подобное», — сказал Опетайя в интервью YouTube-каналу King Boxing Media.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри и Усик подписали контракты на бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, который может состояться в конце года. Известно, что гонорар Фьюри превысит $ 100 млн.