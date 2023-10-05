Инсайдер поделился информацией о контракте Усика и Фьюри

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри и чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжёлом весе Александр Усик могут провести два поединка. Об этом у себя в социальных сетях рассказал известный журналист и инсайдер Майк Коппингер.

Сообщается, что контракт Фьюри и Усика предполагает опцию реванша, которую может затребовать проигравший.

Точной даты боя Александра и Тайсона пока нет, но ранее сообщалось, что он может состояться в декабре этого года или в январе 2024 года. Победитель боя станет первым абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе в эпоху четырёх поясов.

Роналду поучаствовал в промо-ролике боя Фьюри и Нганну:

Недавно сопромоутер Фьюри Боб Арум высказался о сроках поединка своего клиента с Усиком.