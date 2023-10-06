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Президент WBC объяснил, почему Бетербиев проводит бои после отстранения россиян

Президент WBC объяснил, почему Бетербиев проводит бои после отстранения россиян
Артур Бетербиев
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Президент Всемирного боксёрского совета (WBC) Маурисио Сулейман рассказал, из-за чего чемпиона WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева допускают до международных соревнований.

Отметим, что Бетербиев имеет гражданство Канады и России. В прошлом году WBC отказался проводить бои с участием российских и белорусских спортсменов из-за событий на Украине.

«Артур проживает в Канаде уже 15 лет. У него есть канадский паспорт, канадская боксерская лицензия. Его дети родились в Канаде. Это совершенно другая история», – сказал Сулейман в интервью Boxing News.

Напомним, что следующим соперником Бетербиева станет британец Каллум Смит. Титульный бой WBC, WBO и IBF в полутяжёлом весе должен состояться в первой половине 2024 года.

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