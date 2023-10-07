Промоутер Хирн рассказал о возможном бое Джошуа с Хрговичем

Известный британский промоутер Эдди Хирн, представляющий интересы боксёра Энтони Джошуа, рассказал о возможном поединке с хорватом Филипом Хрговичем.

«Фактически победитель боя Фьюри – Усик должен сразиться с Филипом Хрговичем или лишиться титула, и они не собираются с ним боксировать. Есть над чем задуматься, но эти новости определённо меняют ситуацию. Наша цель (с Энтони Джошуа. – Прим. «Чемпионата») – стать трёхкратным чемпионом мира, и этот бой против Хрговича позволит нам сделать это», – приводит слова Хирна Boxing Social.

Напомним, на счету Джошуа 29 боёв, в которых он одержал 26 побед (23 нокаутом) и потерпел три поражения. Энтони в последнем поединке, который проходил в августе 2023 года, нокаутировал Роберта Хелениуса в седьмом раунде.