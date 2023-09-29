Эдди Хирн заявил о готовности Энтони Джошуа подраться в Китае с Чжан Чжилэем

Промоутер Эдди Хирн, ведущий дела Энтони Джошуа, прокомментировал возможность поединка между его подопечным и Чжан Чжилэем, победившим в своём последнем бою Джо Джойса.

«Мы всегда рассматривали его для поединка с Энтони Джошуа. В Китае будет большой бой. Думаю, если бой с [Деонтеем] Уайлдером состоится в феврале или марте, нам придётся принять решение, будем ли мы драться в декабре. Будет ли это против Чжан Чжилэя? Конечно, если бы большой бой был организован в Китае, у Джошуа не было бы проблем принять его», — приводит слова Хирна BoxingScene.

В поединке-реванше против Джойса Чжан Чжилэй защитил титул WBO в тяжёлой весовой категории. В 2023 году китайский боксёр провёл два победных боя против серебряного призёра Олимпиады-2016.