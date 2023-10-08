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Усман Нурмагомедов: это все для нашей семьи, просто я хочу продолжить наследие своего дяди

Усман Нурмагомедов: это все для нашей семьи, просто я хочу продолжить наследие своего дяди
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Чемпион смешанных единоборств в лёгком весе Усман Нурмагомедов рассказал, ради кого он старается в каждом поединке.

«Это все для нашей семьи. Просто я хочу продолжить наследие своего дяди. И именно в таком формате — не проигрывать ни раунда. Мы так и будем работать.

Хабиб, старший брат, спасибо за все! Обнял, скоро увидимся», — сказал Усман после боя.

Напомним, дядя Усмана — это отец Хабиба Нурмагомедова — Абдулманап Нурмагомедов, который скончался 3 июл 2020 года в возрасте 57 лет после заболевания коронавирусной инфекцией и осложнений, ею вызванных.

Сегодня, 8 октября, прошёл бой Нурмагомедова и американца Брента Примуса в рамках турнир по смешанным единоборствам Bellator 300. Бой продлился все пять раундов и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45).

Bellator 2023. Bellator 300, Сан-Диего, США
Усман Нурмагомедов (W) - Брент Примус
08 октября 2023, воскресенье. 06:30 МСК
Усман Нурмагомедов
Окончено
UD
Брент Примус
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