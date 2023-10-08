Холифилд назвал единственного боксёра, который сможет победить Фьюри, и это не Усик

Легендарный американский боксёр Эвандер Холифилд заявил, что британский боксёр Энтони Джошуа – единственный, кто смог бы победить Тайсона Фьюри. Холифилд также объяснил, почему украинец Александр Усик не сможет противостоять «цыганскому королю».

«Нет, Усик не победит Фьюри! Думаю, Тайсон Фьюри показал, что он великий боец. Из всех бойцов именно он смог скорректировать себя, а это делает тебя сильнее.

Джошуа выше Усика, и они оба сильны, поэтому всё сведётся к скорости. Думаю, Энтони Джошуа идеальный соперник для Фьюри, потому что они одинакового роста, он такой же. Когда эти двое сразятся, всё будет одинаковым, всё сведётся к вопросу о том, кто сильнее. Кажется, что есть аргументы в пользу Энтони Джошуа, но пока боя не произойдёт – это лишь догадки», — сказал Холифилд в интервью Boxing Social.