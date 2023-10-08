Источник: легенда MMA Алистар Оверим завершил карьеру

Бывший чемпион Strikeforce и экс-боец UFC, именитый ветеран Алистар Оверим завершил профессиональную бойцовскую карьеру, сообщает издание NU. По словам голландца, он хотел бы сосредоточиться на политической деятельности.

Алистару Овериму 43 года. Голландец выступает в качестве профессионала с 1999 года и дрался в таких известных промоушенах, как PRIDE, Strikeforce, Dream и UFC, где он провёл в общей сложности 20 боёв, в 12 из них одержав победу.

В его послужном списке имеются победы над такими знаменитыми бойцами, как Витор Белфорт, Игорь Вовчанчин, Алексей Олейник, Марк Хант, Сергей Харитонов, Фабрисио Вердум, Фрэнк Мир, Рой Нельсон, Джуниор Дос Сантос, Андрей Орловский, Брок Леснар и Сергей Павлович.