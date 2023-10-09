Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев поддержали Палестину в конфликте с Израилем

Хабиб Нурмагомедов и Хамзат Чимаев поддержали Палестину в конфликте с Израилем
Комментарии

Бывший чемпион бойцовской организации UFC, а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов поддержал палестинцев в начавшемся конфликте с Израилем.

«Подкрепи их Своей поддержкой», — написал Нурмагомедов в социальных сетях, прикрепив к посту флаг Палестины.

Не остался в стороне и действующий боец американского промоушена и проспект среднего веса (до 84 кг) Хамзат Чимаев, опубликовавший картинку с сектором Газа.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее «войной» и приступил к ответным действиям.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android