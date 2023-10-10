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Менеджер Александра Емельяненко: реабилитация пошла на пользу, строим планы на возвращение

Менеджер Александра Емельяненко: реабилитация пошла на пользу, строим планы на возвращение
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Никита Бурчак, менеджер российского бойца смешанных единоборств Александра Емельяненко, заявил, что реабилитация пошла спортсмену на пользу, а также поделился планами на продолжение карьеры.

«Темпы восстановления Александра очень радуют. Уже можно констатировать, что реабилитация в Ингушетии пошла на пользу. Но мы же прекрасно понимаем, что это только начало, и очень многое зависит от самого Александра. Курс реабилитации составляет полгода. Соответственно, Александру осталось совсем чуть‑чуть, он активно тренируется, увеличивая нагрузки. Плечо тоже уже беспокоит всё меньше и меньше.

Мы уже вовсю строим планы на возвращение Александра. Как я уже говорил, сроки следующего боя — конец ноября или декабрь. Обсуждается вариант встречи с Михаилом Кокляевым. Но об идее реванша с Вячеславом Дациком, на мой взгляд, пока говорить рановато. Хотя их второй поединок по правилам ММА действительно привлёк бы огромное внимание аудитории», — приводит слова Бурчака «Матч ТВ».

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