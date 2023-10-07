Хрюнов: Александр Емельяненко завершает реабилитацию, бой с Кокляевым в декабре реален

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что боец смешанных единоборств Александр Емельяненко завершает курс реабилитации в Ингушетии и может провести реванш с Михаилом Кокляевым уже в декабре этого года.

«Александр Емельяненко заканчивает процесс реабилитации. Бой с Кокляевым реально провести в декабре, всё в работе», — приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

В последнем бою, который состоялся 26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ», Емельяненко встречался с представителем поп-ММА Евгением Ершовым. Их поединок был главным событием спортивного мероприятия. Александр победил за счёт болевого приёма во втором раунде. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.