Менеджер Чимаева опроверг новость от отмене боя с Костой на UFC 294

Махди Шаммас, менеджер известного бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева, заявил, что бразилец Пауло Коста на данный момент всё ещё числится соперником его клиента. Ранее появились новости, будто бы Коста снялся с боя из-за травмы. Поединок должен состояться на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября. Спортивное мероприятие пройдёт в ОАЭ.

«Пока бой не отменён. Мы ждём официальных решений», – приводит слова Шаммаса ТАММ.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Косты 16 поединков в ММА, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: