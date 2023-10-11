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Менеджер Чимаева опроверг новость от отмене боя с Костой на UFC 294

Менеджер Чимаева опроверг новость от отмене боя с Костой на UFC 294
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Махди Шаммас, менеджер известного бойца смешанных единоборств Хамзата Чимаева, заявил, что бразилец Пауло Коста на данный момент всё ещё числится соперником его клиента. Ранее появились новости, будто бы Коста снялся с боя из-за травмы. Поединок должен состояться на турнире UFC 294, который запланирован на 21 октября. Спортивное мероприятие пройдёт в ОАЭ.

«Пока бой не отменён. Мы ждём официальных решений», – приводит слова Шаммаса ТАММ.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы. На счету Косты 16 поединков в ММА, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой:

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