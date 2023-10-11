Хамзат Чимаев поддел Пауло Косту после новости об отмене их боя

Известный боец смешанных единоборств Хамзат Чимаев разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался в адрес бразильца Пауло Косты. Ранее появилась новость, что их поединок, который должен был состояться на UFC 294, якобы отменён. В UFC пока комментариев не давали.

«Повловичбуратина, что случилось? Ещё одна операция», — написал Чимаев, прикрепив к сообщению отредактированный коллаж из фото Косты.

Фото: https://twitter.com/KChimaev?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

В качестве причины возможной отмены боя Пауло и Хамзата называлась недавно полученная травма бразильца. В общей сложности на счету Косты 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых он 14 раз побеждал (11 раз нокаутом), а в двух терпел поражения.

В активе Чимаева 12 боёв в смешанных единоборствах, в каждом из которых он одерживал победы.

Чимаева сдерживают несколько бойцов во время стычки с Костой: