Дана Уайт объяснил, почему недоволен анонсом реванша Махачева и Волкановски

Генеральный директор UFC Дана Уайт признался, что недоволен анонсом титульного реванша в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Исламом Махачевым и австралийцем Алексом Волкановски, который состоится на турнире UFC 294.

Напомним, Волкановски согласился выступить на десятидневном уведомлении после того, как бразилец Чарльз Оливейра отказался от выступления из-за травмы.

«Я бы объявил об этом поединке на несколько часов раньше, но пришлось ждать, пока люди в Абу-Даби проснутся, чтобы дать им знать. Но ребята из Бразилии не могут держать свои рты на замке. Новость просочилась из лагеря Оливейры, похоже. И это, чёрт возьми, часть бизнеса. Я бы хотел поговорить с организаторами в Абу-Даби, прежде чем делать анонс», — сказал Уайт на пресс-конференции.