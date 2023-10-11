Дана Уайт ответил, будет ли отменён бой Чимаева и Косты

Генеральный директор UFC Дана Уайт прокомментировал слух об отмене поединка в среднем весе (до 84 кг) между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым, который должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Да, это возможно. Когда мы узнаем? Очень скоро. Если только не появится где-нибудь очередной болтун. Надеюсь, в ближайшие часы у меня появится ответ», — сказал Уайт на пресс-конференции.

В своём последнем бою, состоявшемся на UFC 279 в сентябре, Чимаев досрочно остановил Холланда в первом раунде, победив удушающим приёмом.

Коста не выступал с августа 2022 года, когда на UFC 278 победил единогласным решением американского экс-чемпиона Люка Рокхолда.