Роман Копылов заявил о готовности заменить Косту в бою с Чимаевым

Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Роман Копылов отреагировал на слухи о возможной отмене поединка между Пауло Костой и Хамзатом Чимаевым, который должен состояться на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ).

«Готов выйти на замену Косте и подраться с Чимаевым», – написал Копылов в социальных сетях.

Роману Копылову 32 года. Россиянин дебютировал в UFC в 2019 году и после двух поражений одержал три досрочные победы подряд. В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре на UFC Fight Night 227, Копылов нокаутировал во втором раунде американца Джоша Фремда.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на UFC 279 «задушил» в первом раунде американца Кевина Холланда.

Ранее Чимаев высказался о возможной отмене боя с Костой.