Камару Усман сразится с Хамзатом Чимаевым на UFC 294

Бывший чемпион UFC в полусреднем весе (до 84 кг), нигериец Камару Усман (20-3) станет соперником Хамзата Чимаева (12-0) на турнире UFC 294, который состоится в ночь с 21 на 22 октября на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ). Об этом сообщил глава американского промоушена Дана Уайт.

Напомним, изначально Чимаев должен был драться с бывшим претендентом на титул Пауло Костой, однако за десять дней до поединка стало известно, что бразилец болен стафилококковой инфекцией. Коста перенёс операцию на локте, однако не был допущен врачами к этому поединку.

В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем дивизионе, британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.