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«Сок труса». Хамзат Чимаев поддел Пауло Косту

«Сок труса». Хамзат Чимаев поддел Пауло Косту
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Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором прикрепил фотографию бразильца Пауло Косты.

Напомним, на днях стало известно, что Пауло Коста не сможет принять участие в поединке с Чимаевым. Причиной тому служит травма руки, из-за которой Косте недавно пришлось сделать операцию.

Новым соперником Чимаева стал бывший чемпион организации нигериец Камару Усман (20-3). В своём последнем бою, состоявшемся в марте на UFC 286, Усман проиграл раздельным решением действующему обладателю титула в полусреднем весе (до 77 кг) британцу Леону Эдвардсу.

Чимаев не выступал с сентября 2022 года, когда на турнире UFC 279 досрочно остановил в первом раунде американца Кевина Холланда.

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