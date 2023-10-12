«Тогда я стану двойным чемпионом». Топурия пожелал удачи Волкановски в бою с Махачевым

Проспект полулёгкого веса (до 65 кг) UFC Илия Топурия опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором пожелал удачи Александру Волкановски в поединке с россиянином Исламом Махачевым.

«Алекс, желаю удачи. Забери титул у Махачева, и я стану двойным чемпионом, когда нокаутирую тебя», — написал Топурия.

В настоящий момент Топурия занимает пятое место в рейтинге полулегковесов. Бойцу 26 лет. В качестве профессионала он дебютировал в 2015 году, а в октябре 2020-го провёл дебютный поединок в лиге Даны Уайта. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.