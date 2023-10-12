Шамиль Рамазанов: Чимаев принял плохое решение, согласившись драться с Усманом

Чемпион Hardcore MMA в среднем весе Шамиль Рамазанов оценил изменения в со-главном бою турнира UFC 294. В четверг стало известно, что боец ОАЭ чеченского происхождения Хамзат Чимаев вместо бразильца Пауло Косты встретится с экс-чемпионом UFC в полусреднем весе нигерийцем Камару Усманом. Этот поединок пройдет в среднем весе.

«Считаю, что Чимаев принял плохое решение, согласившись драться с Усманом в более тяжелой весовой категории. Усман — это очень серьезный оппонент. Для победы над ним нужна серьезная подготовка, тренировки должны быть подстроены под него. Но все-таки я надеюсь, что вот это не помешает Чимаеву добиться победы», — сказал Рамазанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.