Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Главу промоушена Hardcore Анатолия Сульянова проверит СК из-за рекламного ролика

Главу промоушена Hardcore Анатолия Сульянова проверит СК из-за рекламного ролика
Комментарии

Главу промоушена Hardcore Анатолия Сульянова проверят по статье «Оскорбление религиозных чувств верующих». Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал на Сульянова заявление в Следственный комитет. Поводом для этого послужил рекламный ролик, снятый главой бойцовской лиги. Как отмечается в источнике, Солдатов посчитал, что в видео демонстрируется «разврат и пропаганда нетрадиционных отношений».

Правозащитник просит привлечь к ответственности как Сульянова, так и актрису, сыгравшую в его ролике.

Ранее Сульянов высказал мнение об инциденте с массовой дракой в московском ТЦ с участием известного бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева.

Материалы по теме
Сульянов высказался о драке с участием Чурчаева в торговом центре
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android