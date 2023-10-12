Главу промоушена Hardcore Анатолия Сульянова проверит СК из-за рекламного ролика

Главу промоушена Hardcore Анатолия Сульянова проверят по статье «Оскорбление религиозных чувств верующих». Об этом информирует телеграм-канал Mash.

Сообщается, что директор правозащитного центра «Сорок сороков» Георгий Солдатов написал на Сульянова заявление в Следственный комитет. Поводом для этого послужил рекламный ролик, снятый главой бойцовской лиги. Как отмечается в источнике, Солдатов посчитал, что в видео демонстрируется «разврат и пропаганда нетрадиционных отношений».

Правозащитник просит привлечь к ответственности как Сульянова, так и актрису, сыгравшую в его ролике.

Ранее Сульянов высказал мнение об инциденте с массовой дракой в московском ТЦ с участием известного бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева.