Сульянов высказался о драке с участием Чурчаева в торговом центре

Президент Hardcore FC Анатолий Сульянов высказал своё мнение об инциденте, произошедшем вчера, 31 августа, в котором произошла массовая драка в московском ТЦ с участием известного бойца смешанных единоборств Шовхала Чурчаева.

«Это выходит за рамки индустрии, за рамки спорта, норм общественного поведения. Всем нам, игрокам отрасли, я думаю, это один из последних звонков, который каждый из нас должен услышать. Глядя на нас, мальчишки во дворах думают, что так можно. И, когда-то первыми открыв, наверное, к сожалению, подобный ящик Пандоры, мы должны стать первыми, кто его и закроет.

Я думаю, в ближайшее время мы в очередной раз соберёмся в общественной палате для того, чтобы обсудить правила регулирования отрасли, правила формулизации морального и этического облика промоушенов, которые должны быть заданы каждой лигой в рамках внутреннего регламента, и всеми лигами — в виде единого регламента спортсменов и участников проекта», — заявил Сульянов в своих социальных сетях.