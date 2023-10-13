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UFC представил обновлённый постер титульного боя Махачева и Волкановски

UFC представил обновлённый постер титульного боя Махачева и Волкановски
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Американский промоушен UFC показал обновлённый постер предстоящего турнира UFC 294, в главном событии которого российский чемпион лиги в лёгком весе Ислам Махачев сразится с обладателем титула в полулёгком весе, австралийцем Александром Волкановски. В соглавном событии спортивного мероприятия бой проведут Хамзат Чимаев и Камару Усман.

Фото: https://vk.com/ufc

Напомним, на UFC 294 Волкановски выступит вместо бразильца Чарльза Оливейры, получившего рассечение. Чимаев также изначально должен был драться с другим соперником. Изначально в октагон с ним должен был выйти другой бразилец – Пауло Коста. Пауло был вынужден сняться из-за невылеченной стафилококковой инфекции.

Главные титульные бои 2023 года в промоушене UFC:

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