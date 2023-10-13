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Мохнаткина будет секундантом Алексеевой на UFC Fight Night

Мохнаткина будет секундантом Алексеевой на UFC Fight Night
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Боец смешанных единоборств Марина Мохнаткина, выступающая в ММА-промоушене PFL, станет секундантом Ирины Алексеевой, которой предстоит встретиться с американкой Мелиссой Диксон на турнире промоушена UFC.

Этот поединок станет для Алексеевой вторым в UFC и шестым в смешанных единоборствах. На счету Алексеевой шесть побед в ММА, последняя — против Стефани Эггер на UFC Fight Night в конце апреля 2023 года.

35-летняя Марина Мохнаткина провела в смешанных единоборствах 14 поединков, в 11 из которых одержала победу, одну нокаутом. Её следующей соперницей станет Ларисса Пачеко, с которой она сразится в финале сезона PFL.

Бой Ирины Алексеевой и Мелиссы Диксон пройдёт в рамках UFC Fight Night, который состоится в ночь на 15 октября 2023 года.

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