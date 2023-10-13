Результаты взвешивания UFC Fight Night 230

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В ночь с 14 на 15 октября пройдёт турнир UFC Fight Night 230, который пройдёт в Лас-Вегасе (США). В главном событии турнира встретятся Содик Юсуфф и Эдсон Барбоза.

Результаты взвешивания на UFC Fight Night 230:

Содик Юсуфф (65,99 кг) – Эдсон Барбоза (66,22 кг);

Дженнифер Майя (56,69 кг) – Вивиан Араужо (57,15 кг);

Хонатан Мартинес (61,68 кг) – Адриан Янез (61,46 кг);

Андре Петроски (84,36 кг) – Мишель Перейра (84,36 кг);

Эдгар Чайрес (58,74 кг) – Даниэл да Силва (58,96 кг);

Кристиан Родригес (63,5 кг) – Кэмерон Саайман (61,46 кг);

Даррен Элкинс (66,22 кг) – Ти-Джей Браун (66,22 кг);

Тайнара Лисбоа (60,55 кг) – Равена Оливейра (60,32 кг);

Терренс Маккинни (70,53 кг) – Брендан Маротт (70,53 кг);

Ирина Алексеева (61,23 кг) – Мелисса Диксон (61,46 кг);

Крис Гутьеррес (61,68 кг) – Хейли Алатенг (61,68 кг);

Эшли Йодер (52,38 кг) – Эмили Дюкот (52,38 кг).

Напомним, Кристиан Родригес не смог уложиться в лимит легчайшей весовой категории и будет оштрафован на 25% от гонорара в пользу соперника.

Бой Эдгар Чайрес – Даниэл да Силва отменён в связи с проблемами со здоровьем да Силвы.