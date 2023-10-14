Альберт Батыргазиев высказался о предстоящем титульном поединке Тимофея Цзю

Олимпийский чемпион и четырёхкратный чемпион России Альберт Батыргазиев поделился мнением о предстоящем титульном бою австралийца с русскими корнями Тимофея Цзю с американцем Брайаном Мендосой.

«Прогноз – неблагодарное дело. Не хочу его делать. Цзю по праву забрал титул чемпиона мира. Но сейчас ринг покажет. Думаю. Тим уверенно защитит свой пояс. Став чемпионом мира, он почувствовал, наверное, всю ответственность. Поэтому подготовится максимально ответственно. А мы будем болеть», — сказал Батыргазиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

Напомним, 15 октября в Бродбиче (Австралия) состоится поединок между Тимом Цзю и Брайаном Мендосой. На кону будет титул чемпиона мира по версии WBO и титул временного чемпиона мира по версии WBC.