Барбоза одолел Юсуффа единогласным решением на UFC Fight Night 230

В ночь с 14 на 15 октября проходил турнир по смешанных единоборствам UFC Fight Night 230 в Лас-Вегасе (США). В главном бою сошлись бразилец Эдсон Барбоза и американец Содик Юсуфф. Бой, проходивший в полулёгкой весовой категории, закончился победой Барбзы единогласным судейским решением.

Таким образом, для Эдсона этот бой стал 24-м победным в своей карьере. 37-летний атлет смог выйти с ринга победителем во второй раз подряд, в предыдущий раз он одолел американца Билли Куарантилло на UFC on ESPN 44.

Для 30-летнего Юсуффа это стало лишь третьим поражением в карьере. Содик не участвовал в боях UFC больше года. 1 октября 2022 года он смог оказаться сильнее Дона Шэнниса, применив на нём удушающий приём «гильотина».