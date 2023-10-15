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Тим Цзю — о бое с Мендосой: думал, как он вообще стоит после моих апперкотов

Тим Цзю — о бое с Мендосой: думал, как он вообще стоит после моих апперкотов
Тимофей Цзю
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Австралийский боец с русскими корнями Тимофей Цзю прокомментировал бой с американцем Брайаном Мендосой, который завершился победой Тима.

«Я думал, он упадёт в нокаут. Слышал, как он дышит во время боя, он стонал, были слышны странные звуки. Я думал: как он вообще ещё стоит после всех апперкотов? Большинство боксёров сдались бы. Поэтому я уважаю Мендосу, он настоящий воин», – сказал Цзю на пресс-конференции после боя с Мендосой.

Напомним, бой между Цзю и Мендосой продлился все 12 раундов и по его итогам победу единогласным судейским решением одержал Тимофей. Таким образом, Тим увеличил свою беспроигрышную серию до 24 поединков. Для Мендосы это поражение стало третьим в карьере.

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