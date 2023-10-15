Макгрегор отреагировал на поражение своего друга от Логана Пола

Ирландский боец UFC Конор Макгергор прокомментировал поединок между своим другом Диллоном Дэнисом и блогером-боксёром Логаном Полом.

«Я был впечатлён Диллоном Дэнисом. Неужели вам не было интересно? Я был впечатлён хорошими выбросами, Дэнису нужно было больше верить в свои удары и использовать их. Некоторые были в порядке, просто нужно было приложить ещё немного усилий.

А этот пацанчик что вообще сделал? Он его даже не качнул, даже не поранил, дурачок», — заявил Макгрегор в своих социальных сетях.

Бой между Полом и Дэнисом нёс коммерческий характер. По его результатам победу одержал Логан Пол в связи с тем, что бывший боец ММА решил использовать запрещённые приёмы и перевести противостояние с Полом в партер. Помимо боя Пола и Дэниса, на «О2-Арене» в Манчестере также состоялся поединок блогера KSI и Томми Фьюри, в котором победу праздновал брат боксёра-тяжеловеса Тайсона Фьюри.