Корешков: у Шлеменко очень хорошие шансы в поединке с Иличем

Бывший чемпион Bellator российский боец смешанного стиля Андрей Корешков оценил шансы соотечественника Александра Шлеменко в поединке с Александром Иличем.

«Шансы [Шлеменко[ очень хорошие. Александр на моих глазах много тренируется. Много внесли корректировок в тренировочный процесс. Это приносит свои плоды. Знаю, что он подойдёт в одной из своих лучших форм. Самое главное, что ментально он хорошо заряжен и готов к этому бою.

Перед первым поединком мы не делали акцент на то, что Илич может вылететь с коленом. В его боях мы видели – левая рука, левая нога. Он много бьёт с дистанции левой рукой, бьёт в печень ногой, чередуя эти удары хай-киками. С левшой он также лоу-кики сушит. Что он делал вначале. Похоже, он нас тогда просчитал», — приводит слова Корешкова Metaratings.