Коста подробно рассказал о своей болезни, из-за которой он снялся с боя против Чимаева

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста дал подробный комментарий по поводу своего снятия с поединка против Хамзата Чимаева.

«Проблема в том, что стафилококковая инфекция – это не шутка, я заболел ею в Бразилии. Я принимал антибиотики, чтобы убить её. Казалось, что всё решено, поэтому я приехал в Абу-Даби, но всё оказалось ещё хуже, чем раньше. За пять недель до боя была сделана операция, чтобы всё почистить и ещё 14 дней пить антибиотики. Они сказали, что нет возможности выпустить меня на бой 21-го числа. Для тех, кто сказал, что я сбежал, идите к чёрту», – сказал Коста в социальных сетях.

Напомним, бойцы должны были провести поединок друг с другом на турнире UFC 294 21 октября.