Гаджиев: если бы бой Чимаев — Усман был пятираундовым, то Камару был бы фаворитом

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался по поводу предстоящего поединка между Хамзатом Чимаевым и Камару Усманом.

«Все говорят, что у Усмана нет шансов на коротком уведомлении. Шансы есть, их немало. Наверное, шансов немного больше у Чимаева, но Камару Усман – это очень серьёзная проверка. Да, он не готовился, выходит на коротком уведомлении, хотя, как я слышал, какой-то бой у него планировался.

Если бы бой был пятираундовым, я бы вообще сказал, что Усман фаворит. Потому что ещё свежи воспоминания, как плохо Хамзат смотрелся в полном трёхраундовом бою. И тогда у меня возникло ощущение, я пока от него не избавился, что он не боец пятираундовых боёв. И такого опыта у него нет.

А Камару – это битый волк, много раз дрался в пятираундовых боях, поэтому здесь трёхраундовый формат боя в пользу Хамзата, пускай он этим преимуществом и воспользуется. Для Усмана это, во-первых, возможность заработать, потому что он согласился на этот бой за хороший чек, а во-вторых, снова вернуться в титульную гонку», — сказал Гаджиев на своём YouTube-канале.