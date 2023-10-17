Луцес: покажу Батыргазиеву разницу между любительским и профессиональным боксом

Венесуэлец Эндер Луцес (20-0, КО 16) уверен в своих силах перед боем с олимпийским чемпионом — 2020 российским боксёром Альбертом Батыргазиевым (9-0, КО 6). Этот поединок в лёгком весе возглавит международный турнир Ural FC 4, который пройдёт 19 октября в Перми при поддержке Федерации бокса России.

«Россия, приветствую. Я прилетаю для того, чтобы сразиться с вашим олимпийским чемпионом Альбертом Батыргазиевым и продемонстрировать ему разницу между любительским и профессиональным боксом. В его статистике появится первое поражение», — приводит слова Луцеса пресс служба Ural FC.

Бытаргазиев занимает лидирующие позиции среди российских легковесов на портале BoxRec, а также шестую строчку в рейтинге Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). В своём последнем бою олимпийский чемпион — 2020 в конце июля в Ханты-Мансийске единогласным решением судей одолел Франсиса Фромету из Доминиканской Республики, который выходил на бой с 25-летним Батыргазиевым с рекордом 17-0.

На BoxRec 24-летний Луцес идёт на первой строчке среди боксёров из Венесуэлы в лёгком весе. Луцес дебютировал на профессиональном ринге в начале 2018 года и уже добился 20 побед, а особое внимание на себя обращает процент досрочных побед — 16 из 20. В основном все бои Луцеса прошли на территории Венесуэлы, он также по разу выезжал в Австралию и Аргентину. В 2023 году Луцес, как и Батыргазиев, провёл два успешных поединка.